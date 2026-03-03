Canlı
        Can Armando Güler: İlk maçın gururunu yaşıyorum - Futbol Haberleri

        Can Armando Güler: İlk maçın gururunu yaşıyorum

        Galatasaray ile ilk maçına çıkan Can Armando Güler, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından, "İlk maçın gururunu yaşıyorum" dedi.

        Giriş: 03.03.2026 - 23:07
        "İlk maçın gururunu yaşıyorum"

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Alanyaspor'u 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamlayan Galatasaray'ın oyuncularından Can Armando Güler, açıklamalarda bulundu.

        "İLK MAÇIN GURURUNU YAŞIYORUM"

        İlk maç mutluluğunu dile getiren Can, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim.

        Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

