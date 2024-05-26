OLUMSUZ YORUMLARA YANIT

Can Bonomo, bunun üzerine yapılan olumsuz yorumlara kayıtsız kalmadı. 37 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili olarak; "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" ifadelerini kullandı.