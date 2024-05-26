Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Can Bonomo'dan oğlu Roman'ı eleştirenlere yanıt: Düzeltmeye gerek duymuyorum - Magazin haberleri

        Can Bonomo: Oğlumu düzeltmeye gerek duymuyorum 

        Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda oğlu Roman'ın kendisine 'Can' diye seslenmesi nedeniyle eleştirilmişti. Ünlü şarkıcı, olumsuz yorumlara karşı yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Can Bonomo, 2018'de oyuncu Öykü Karayel ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, oğulları Roman'ı 2021'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 

        3

        Zaman zaman eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile objektif karşısına geçen Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda oğlunun kendisine "Can" diye seslenmesi yüzünden sosyal medyada bazı sosyal medya kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. 

        4

        OLUMSUZ YORUMLARA YANIT

        Can Bonomo, bunun üzerine yapılan olumsuz yorumlara kayıtsız kalmadı. 37 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili olarak; "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" ifadelerini kullandı.

        #Can Bonomo
        #Roman Bonomo
        #Öykü Karayel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi