Can kaybı var! Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!

Diyarbakır'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı.

DHA'nın haberine göre kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. M.E.’nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraflar: İHA