Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Can Uzun: İlk golümü attığım için çok mutluyum

        Can Uzun: İlk golümü attığım için çok mutluyum

        A Milli Futbol Takımımızın genç oyuncularından Can Uzun, Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Milli formayla attığı ilk golle ilgili duygularını paylaşan Uzun, "Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk golümü attığım için çok mutluyum"

        2026 FIFA Dünya Kupası öncesi özel maçta ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden millilerimizde 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Can Uzun, açıklamalarda bulundu.

        "MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

        Mücadeleyi değerlendiren Can Uzun, "Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz." ifadelerini kullandı.

        MİLLİ TAKIM'DA SİFTAH YAPTI

        Can Uzun, 4-0 galip geldiğimiz Kuzey Makedonya maçına damga vurdu....

        ilk dakikalarda bir şutu direkten dönen Can, 16. dakikada attığı nefis golle büyük sevinç yaşadı.

        Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta ilk golünü atmayı başardı.

        Deniz Gül'ün attığı 3. golde de asisti Can Uzun yaptı.

        BUNDESLIGA'DA DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

        Almanya doğumlu Can Uzun, Frankfurt formasıyla etkileyici bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da 21 maça çıkan yıldız isim 8 gol, 5 asistlik skor katkısıyla takımında sezonun en iyileri arasına girdi. Can Uzun, Devler Ligi'nde de 8 maçta 2 gol atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 30 Mayıs 2026 (Stresin Beden Ve Zihin Üzerindeki Etkileri Nelerdir?)

        Stresin beden ve zihin üzerindeki etkileri nelerdir? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konuğu Dr. Sevcan Aktaş ve Zehra Zabun oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."