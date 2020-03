Yaman'a katıldığı televizyon programında bir kadın hayranı İspanyolca olarak, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" diye sordu.



Tercümanın çevirdiği soruya eliyle stüdyonun arka tarafını gösteren Can Yaman, "Arka odaya geçelim" şeklinde çirkin bir yanıt verdi.



Yaman'ın verdiği cevap karşısında tercüman da büyük şaşkınlık yaşarken "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.