Gürcistan´dan Suudi Arabistan'a gitmekte olan 117 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Alma Marine' isimli kimyasal yüklü tanker gemi, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.
Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, burada demirletildi.
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