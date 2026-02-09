Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine geçici olarak kapatılmıştı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine transit geçişler çift yönlü durdurulurken, sisin dağılmasıyla trafik yeniden normale döndü
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.
AA'daki habere göre; Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
BOĞAZ ULAŞIMA AÇILDI
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, saat 09.23 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı.