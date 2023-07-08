Çanakkale'de 50 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Kavaklıtepe mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ Bir helikopter, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın kısa süre sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.