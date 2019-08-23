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Çanakkale'de akılalmaz cinayet! Şakalaşma kanlı bitti

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma kanlı bitti. İki arkadaş çay yolunda şakalaşırken Ahmet Salih Gökyüz (16) arkadaşı Osman Sevinç'i (18) karnından bıçaklayarak öldürdü

çanakkale cinayet

Olay, Biga'nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç, arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü.

Çay boyunda gerçekleşen akılalmaz olay gece saatlerinde meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osman Sevin&ccedil; (18)
Osman Sevinç (18)

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 

 

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