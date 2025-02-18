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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de bazı seferler yarın yapılamayacak | Son dakika haberleri

        Çanakkale Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:44
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        Çanakkale'de bazı seferler yarın yapılamayacak
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00 seferinin gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        *Haberin görseli DHA arşivinden alınmıştır.

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