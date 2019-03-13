Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 işçi alacak!

İŞKUR üzerinden Çanakkale Eceabat Belediyesi tarafından işçi alımı için duyuru yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler adaylar için şartlar yayımlanan formlar üzerinden duyuruldu. İşte Çanakkale Eceabat Belediyesi tarafından yayımlanan o ilanlar...

Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 işçi alımı duyuruları