Kazada yaralanan Elif Nur, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lapseki yönüne seyreden Elif Nur Çalışkan yönetimindeki 34 BRN 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.