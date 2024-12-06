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        Balıkçıların ağına takılan mersin balığı, doğal ortamına bırakıldı

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan mersin balığı doğal ortamına geri salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:50
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        Balıkçıların ağına takılan mersin balığı, doğal ortamına bırakıldı
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan mersin balığı doğal ortamına geri salındı. Balıkçı Hüseyin Kaynak, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

        Biga ilçesi, Karabiga beldesi açıklarında balıkçı Hüseyin Kaynak ve arkadaşları, avlanmak için ‘Kaymaklım’ isimli tekneyle denize açıldı. Kaynak ve arkadaşları denize bıraktığı ağları bir süre sonra toplamaya başladı. Ağları tekneye çeken Kaynak ve arkadaşları nesli tükenmekte olan koruma altındaki mersin balığıyla karşılaştı. Balığı ağlardan kurtaran Kaynak, doğal ortamına geri saldı. Kaynak, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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