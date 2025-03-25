Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü öldü

        ÇANAKKALE'de şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü Efkan Orhan (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü öldü
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü Efkan Orhan (36), hayatını kaybetti. Kamyonetin sahibi D.P.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Dümrek köyü kavşağında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Efkan Orhan’ın kontrolünü yitirdiği 16 BCK 620 plakalı kamyonet, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efkan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Efkan Orhan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, kamyonetin sahibi D.P.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyo...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyo...
        Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüs...
        Çanakkale'de kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüs...
        Çanakkale'de kırsal destek bilgilendirme toplantıları tamamlandı
        Çanakkale'de kırsal destek bilgilendirme toplantıları tamamlandı
        Çanakkale'nin simgeleri kolon kanseri farkındalığı için maviye büründü
        Çanakkale'nin simgeleri kolon kanseri farkındalığı için maviye büründü
        Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
        Çanakkale'de, patlamamış top mermisi imha edildi
        Çanakkale'de, patlamamış top mermisi imha edildi