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        Özbek Dinara'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı sırada fenalaştı (2)

        SEVGİLİSİTUTUKLANDIÇanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:15
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        Özbek Dinara'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı sırada fenalaştı (2)
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        SEVGİLİSİTUTUKLANDI

        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova’nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Kapusuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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