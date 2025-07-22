Özbek Dinara'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı sırada fenalaştı (2)
SEVGİLİSİTUTUKLANDIÇanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SEVGİLİSİTUTUKLANDI
Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova’nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Kapusuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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