Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Zeynep'i öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan (31) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep'i öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan (31) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        'ZEYNEP'İ ARKASINDAN ARACIM İLE TAKİP ETTİM'

        Uğur Zan ifadesinde, "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

        'POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM'

        Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
        Çanakkale'deki tarım arazisinde çıkan yangın soruşturmasında 1 gözaltı
        Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işle...
        Çanakkale'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işle...
        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü
        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü
        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı
        Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı
        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bozcaada'daki restore edilen tarihi kilise 2 yıl aradan sonra yeniden açıld...
        Bozcaada'daki restore edilen tarihi kilise 2 yıl aradan sonra yeniden açıld...