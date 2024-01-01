Lapseki'de işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Biga'dan Çanakkale'ye gelen A.H idaresindeki 17 KD 006 plakalı özel bir şirkete ait servis otobüsü, Lapseki'nin Çardak beldesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada aynı işyerinde çalışan 5 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.