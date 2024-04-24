Çanakkale'deki siper canlandırması ecdadın kara savaşlarındaki kahramanlığını bugünlere taşıyor

SERGEN SEZGİN - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve siper canlandırma alanı, Kara Savaşları'nın 109. yılında bölgeye gelen ziyaretçilere o dönem yaşananları maketlerle anlatıyor.

Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak amacıyla oluşturulan ve 10 Ağustos 2021'de açılan 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile 18 Mart 2018'de açılışı gerçekleştirilen Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi, ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Alanın, "Çanakkale ruhu"nun daha iyi hissedildiği, zaman tünelinde yolculuk yapıldığı, tarihi atmosferin yaşandığı bir yer haline geldiğini belirten Kaşdemir, "Özellikle son Ramazan Bayram tatilinde yarımadaya 2 milyon civarında ziyaretçi geldi. Bu da bugüne kadar gördüğümüz en yüksek ziyaretçi." dedi.

- "Siperler arasındaki mesafenin 8-9 metreye kadar düştüğü bir siper savaşı"

Kaşdemir, Çanakkale'yi görmeyen, ziyaret etmeyen, "Çanakkale ruhu"nu teneffüs etmeyen hiçbir vatandaşın kalmamasını hayal ettiklerini dile getirdi.

Her Türk evladının koşarak Çanakkale'ye gelip bu toprakların nasıl vatan yapıldığını daha iyi anlamalarını istediklerini vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Burası açık hava müzesi. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Buradaki o ecdat yadigarı eserleri koruyup kollayarak gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Çanakkale Kara Savaşları, aylarca iki tarafın siperlerinde büyük mücadelelerin yaşandığı, siperler arasındaki mesafenin 8-9 metreye kadar düştüğü bir siper savaşıdır. Biz de buradaki savaşın hem zor tarafını, hem de acı tarafını hastane bahçesinde aktarmaya gayret gösteriyoruz. Hem de hemen yanında o dönem şartlarındaki gerçek bir Türk siperi neyse onu canlandırıyoruz, ziyaretçiye aktarıyoruz. Bir Mehmetçik siperde ne yapar, nasıl yatar, nasıl uyur, ne yer ne içer, nasıl zaman geçirir; bu canlandırma alanında siperdeki hayatı canlandırıyoruz."