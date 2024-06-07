Küçükkuyu'da dalgıçlar limanda deniz temizliği yaptı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde dalgıçlar, limanda deniz temizliği yaptı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde dalgıçlar, limanda deniz temizliği yaptı.
Küçükkuyu'da 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara fidan dağıtıldı. Etkinlikler kapsamında dalgıçlar Küçükkuyu Limanı'nda deniz temizliği gerçekleştirdi.
Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Küçükkuyu Belediye Başkanı Muttalip Gürel, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Ahmet Yakın, Ayvacık Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Arslantaş, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emin Ekici, Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl katıldı.
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