        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga'da kar yağışı ve buzlanma uyarısı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım riskinin bulunduğu bildirildi.

        Giriş: 20.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:02
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım riskinin bulunduğu bildirildi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Işıkeli, Arabaalan, Camialan, Sarnıç, Elmalı, Kaynarca, Ilıcabaşı ve Yeşilköy köy yollarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

        Söz konusu güzergahlarda ulaşım açısından risk bulunduğunu vurgulayan Kayabaşı, vatandaşların can ve mal güvenliği için uyarılarda bulundu.

        Açıklamada, zorunlu olmadıkça bu yollarda seyahat edilmemesi, mecburi durumlarda ise kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiği kaydedildi.

        Vatandaşların bölgedeki yetkili ekiplerin yönlendirmelerine uymasının önem taşıdığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

