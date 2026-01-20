Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ, TÜBİTAK 1001 başarısında Türkiye genelinde 11'inci oldu

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2025/2 dönemi sonuçlarına göre ülke genelindeki 208 üniversite arasında ilk 11'de yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 20.01.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ, TÜBİTAK 1001 başarısında Türkiye genelinde 11'inci oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2025/2 dönemi sonuçlarına göre ülke genelindeki 208 üniversite arasında ilk 11'de yer aldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Fen Fakültesi Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özkardeş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Kiral Uçar, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kaynak Malatyalı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Barış Tuncel, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Dayan, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Erenoğlu, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevdan Yılmaz ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler'in projelerinin bu dönem desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

        ÇOMÜ'nün yaklaşık üç yıl öncesine kadar Türkiye genelinde ilk 50 içerisinde yer almadığı aktarılan açıklamada, doğru strateji, güçlü akademik irade ve nitelikli bilimsel üretim birleştiğinde ortaya somut bir başarı çıktığı belirtildi.

        Bu başarının genç akademisyenler için cesaret verici olduğu vurgulanan açıklamada, "ÇOMÜ Rektörlüğü olarak bilimsel üretimi merkeze alan, akademik emeği teşvik eden ve nitelikli projeleri destekleyen yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarının ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta 63 kaçak yapı yıkıldı
        Ayvacık'ta 63 kaçak yapı yıkıldı
        Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarında
        Tarihi Alan Başkanlığı dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarında
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir (2)
        AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir (2)
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Çanakkale İl Danışma Mec...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, partisinin Çanakkale İl Danışma Mec...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri V...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri V...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki "Bir Sofrada Destan"...