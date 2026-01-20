ÇOMÜ, TÜBİTAK 1001 başarısında Türkiye genelinde 11'inci oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2025/2 dönemi sonuçlarına göre ülke genelindeki 208 üniversite arasında ilk 11'de yer aldı.



Rektörlükten yapılan açıklamada, Fen Fakültesi Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özkardeş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Kiral Uçar, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kaynak Malatyalı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Barış Tuncel, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Dayan, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Erenoğlu, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevdan Yılmaz ile Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler'in projelerinin bu dönem desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.



ÇOMÜ'nün yaklaşık üç yıl öncesine kadar Türkiye genelinde ilk 50 içerisinde yer almadığı aktarılan açıklamada, doğru strateji, güçlü akademik irade ve nitelikli bilimsel üretim birleştiğinde ortaya somut bir başarı çıktığı belirtildi.



Bu başarının genç akademisyenler için cesaret verici olduğu vurgulanan açıklamada, "ÇOMÜ Rektörlüğü olarak bilimsel üretimi merkeze alan, akademik emeği teşvik eden ve nitelikli projeleri destekleyen yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarının ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

