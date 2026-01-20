Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Hakkı Berber seçildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hakkı Berber seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:04
        Bie düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan'ın yaptığı kongrede, faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi. Genel kurulda odanın 2026 yılı tahmini bütçesi 34 milyon 740 bin lira olarak kabul edildi.

        Kongrede mevcut başkan İbrahim Mutur, Hakkı Berber ve Erkan Özkan'ın listeleri yarıştı.

        Odaya kayıtlı 2 bin 43 üyenin katıldığı seçimde 50 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 1993 oyun 892'sini alan Hakkı Berber, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

        Diğer adaylardan İbrahim Mutur 758, Erkan Özkan ise 343 oy aldı.

        Hakkı Berber başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Bayram Taşkıran, Fatma Mantaroğlu, Aylin Yormaz, Nahit Koçarslan, Naim Şahin, Erdi Tekik, Mehmet Mercan, Ünal Arslan, Rıdvan Ircı ve Volkan Akkoç yer aldı.

        Denetim kurulu üyeliklerine ise Selin Çoşkuner, Ayça Aygün Onural ve Hamide Korkmaz seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

