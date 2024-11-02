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        Çanakkale Bozcaada açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:34
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        Çanakkale Bozcaada açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

        Bozcaada açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-908" ve "TCSG-23" bölgeye sevk edildi.

        Fiber tekne içindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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