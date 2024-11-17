Çanakkale'de bir kişi boğularak öldürüldü

Ahmet Hasırcı da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sesleri duyan köylülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biga'ya bağlı Kozçeşme köyünde yaşayan Ahmet Hasırcı (36) ile ağabeyi Mehmet Hasırcı (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.