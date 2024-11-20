Restorasyona alınan Kilitbahir Kalesi Müzesi 15 Aralık'a kadar ziyarete kapalı olacak
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kilitbahir Kalesi Müzesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle 15 Aralık'a kadar ziyarete kapalı olacak.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kilitbahir Kalesi Müzesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle 15 Aralık'a kadar ziyarete kapalı olacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kilitbahir Kale Müzesi'nde kapsamlı restorasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Kilitbahir Kalesi Müzesi'nin çalışmalar nedeniyle 15 Aralık'a kadar ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.
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