Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük idaresindeki 35 KNH 78 plakalı otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu yangın başladı.
Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
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