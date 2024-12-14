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        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:23
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        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük idaresindeki 35 KNH 78 plakalı otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu yangın başladı.

        Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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