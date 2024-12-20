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        Biga'da 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:36
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        Biga'da 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tutuklu veya hükümlünün kaçması, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan T.A'yı (33) yakaladı.

        Hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve yaklaşık 3 yıldır aranan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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