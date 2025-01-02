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        Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:46
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        Biga'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.

        Aynı mevkide yapılan başka operasyonda ise 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde bulunan 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağına el konuldu.

        Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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