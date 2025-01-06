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        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:54
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        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçeye bağlı Bademli mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) ile Gürpınar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin karada yürüttüğü çalışmada 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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