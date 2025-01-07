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        Çanakkale'de otomobilin yolcu koltuğuna saklanan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin yolcu koltuğuna saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:25
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        Çanakkale'de otomobilin yolcu koltuğuna saklanan 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin yolcu koltuğuna saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Şehir merkezinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler N.K, A.Ç. ve M.T.S. gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada, aracın yolcu koltuğunun altına saklanmış halde 1 kilo 50 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza ve içine skunk konulmuş sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler N.K. ve A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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