Çanakkale'de emekli öğretmeni telefonla dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T'yi arayan şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını belirtti.

A.T, 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satıp ikametgahına gelen şüphelilere toplam 25 milyon lirayı teslim etti.

Bir süre sonra bankada kalan 4 milyon lirasını da çeken A.T, şüphelilere parayı teslim etmek istediği sırada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda parayı almak için ikametgaha gelen zanlılardan T.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgusunda Mersin, Kayseri, Antalya ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de dolandırıcılık olaylarının faili olduğu tespit edildi.

T.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'dan Ayvacık'a gelirken yakalanan diğer şüpheli R.G'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.