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        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldı

        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:27
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        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldı
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        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, 2025 yılı sezonunda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınması gereken önleyici tedbirler, yangına müdahale sürecinde yürütülecek faaliyetler ile araç ve ekipman kapasitesinin ele alındı.

        Çanakkale genelinde muhtemel orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

        Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, müdür yardımcıları, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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