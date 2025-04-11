Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldı

Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, 2025 yılı sezonunda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınması gereken önleyici tedbirler, yangına müdahale sürecinde yürütülecek faaliyetler ile araç ve ekipman kapasitesinin ele alındı.

Çanakkale genelinde muhtemel orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, müdür yardımcıları, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.