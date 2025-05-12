Dijital ebeveynlik becerileri çocuklara doğru rehberlik imkanı sağlıyor

ÇİĞDEM ALYANAK - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, dijital ebeveynlik becerilerinin, çocuklara doğru bir rehberlik ve kontrol mekanizması oluşturma anlamında alternatifsiz imkan sağladığını belirtti.

Dinç, AA muhabirine, çocukların, doğdukları andan itibaren dijital araçlara maruz kaldıklarını ancak bu elektronik araçları kullanma konusunda bilgi ve beceri kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Bu noktada da herhangi bir eğitimden önce rehberliğin, yönlendirmenin ve kontrolün çok önemli olduğunu belirten Dinç, dijital ebeveynlik becerilerine sahip olan anne ve babanın, çocuklara rehberlik etme, örnek olma ve kontrol etme anlamında çok ciddi etkiye sahip olacağını anlattı.

Dinç, bu şekilde kontrol, takip, rehberlik olmazsa çocukların dijital araçlardan ciddi anlamda zarar görebileceğini dile getirerek, "Bu zarar hem içerik anlamında hem de süreyle alakalı ciddi bir problem olabilir. Nitekim çok erken yaşlardan itibaren çocukların, dijital ekranlara kontrolsüz şekilde maruz kalmalarına bağlı olarak çok ciddi fiziksel ve psikolojik sağlık anlamında problemler ortaya çıkıyor. Dijital ebeveynlik becerileri çocuklara doğru bir rehberlik ve kontrol mekanizması oluşturma anlamında alternatifsiz bir imkan." ifadesini kullandı.

Dijital dünya ile iç içe olan çocuklara kısıtlama yerine düzenleme getirilmesi önerisinde bulunan Dinç, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düzenlemeyi yaparken mutlaka muadili olacak. 'Şu kadar kullan'dan öte, hayatında kendini ifade edebileceği, sosyalleşebileceği, enerjisini boşaltabileceği gerçek imkanları oluşturduktan sonra düzenleme yapmak lazım. Çocuklar ve ergenler, sosyalleşme, kendini ifade etme imkanını karşılayamazsa ve enerjisini boşaltabileceği alanları bulamazsa ister istemez bilgisayarı kapatır, telefona geçer, telefonu kapatır televizyona geçer, televizyonu kapatır tekrar aynı döngü birbirini tekrarlar. Çünkü ciddi bir gerçek hayat alternatifi oluşmadığı zaman ister istemez en kolay, en ulaşılabilir yol olarak dijital araçlara çocuklar geçeceklerdir." - "Bağımlılık bir anda ortaya çıkmıyor, süreç içinde gelişiyor" Dinç, her yaş döneminin kendine özgü problemleri olduğunun altını çizerek, çocukluktan itibaren fazla ve gelişime uygun olmayan kullanımın, düşünce becerilerini, zihinsel ve fiziksel gelişimi ciddi etkilediğini anlattı.

Gelişimin kritik dönemleri kaçtığı zaman gelişimsel problemlerin çok ciddi olarak bütün hayata tesir eder hale geldiğini belirten Dinç, "Erken yaşlardan itibaren sağlıklı bir dijital kullanım çerçevesinin ailede oluşması çok önemli ama bunun bir kurallar bütününden ziyade, aile içinde bir kültür olarak paylaşılması lazım. Çocuklar belli bir ölçüde dijital araçları kullanıyor ama anne babaların ölçüsü yok, böyle bir şey kabul edilemez." diye konuştu. Dinç, bütün ailenin aynı şekilde paylaştığı, takip ettiği, uyguladığı bir dijital kullanım kültürünün oluşması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kullanım içinde sınırlı, süreli, kontrollü, amaçlı, faydalı kullanım gibi alt yapısı olan bir kullanımın olması lazım. Öbür türlü 'Çocuklar hep faydalı bir şeyler için kullansın ama ben devamlı eğlence için kullanayım.' bu çocuklar için doğru bir rehberlik olmaz. İlerleyen yaşlarda sosyalleşmeyle beraber çocuklar hiç şüphesiz eğlenme amaçlı olarak oyun oynayacaklar, sosyal medyayı kullanacaklar ama bu konuda da doğru rehberliğe ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların, internette karşılaştıkları tehlike ve tehditlerle ilgili anne babalarıyla rahatça konuşmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Dinç, çocukların zaman zaman internette ciddi zorbalığa maruz kalabildiğini kaydetti. Dinç, kumar bağımlılığı konusunda 15 yaşından itibaren çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kumar bağımlılığında gördüğümüz 20-35 yaş arası çok kritik ama bunun başlangıcı öncesinden başlıyor. Bağımlılık bir anda ortaya çıkmıyor, süreç içinde gelişiyor. Bağımlılığın gelişmesi, ikna olması zaman alıyor. O yüzden erken yaşlarda dijital araçlarla doğru ilişki kurması, kumar bağımlılığından uzak durması çok kritik öneme sahip." dedi. İnternetle ilişkili bağımlılıklar konusunda 12 yaştan itibaren çalıştıklarını anlatan Dinç, öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına girerken çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, erken yaşlardan itibaren çocukların interneti bilinçli kullanmasının çok önemli olduğunu vurguladı Dinç, Yeşilay'ın, dijital bağımlılık meselesinde dünyada öncü rol oynadığını belirterek, 2013'te dünyada ilk kez Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ni organize ettiklerini, 13-14 Mayıs'ta İstanbul'da dünyada bu alanda çalışan uzmanlarla "Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi"ni düzenleyeceklerini aktardı.