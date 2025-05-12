Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.
Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Poligonu'ndaki şampiyonaya makaralı yay ve klasik yay 18 yaş altı 21 yaş altı kategorilerinde toplamda 30 sporcu katıldı.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
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