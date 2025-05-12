Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Poligonu'ndaki şampiyonaya makaralı yay ve klasik yay 18 yaş altı 21 yaş altı kategorilerinde toplamda 30 sporcu katıldı.

        Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler

        Benzer Haberler

        Dijital ebeveynlik becerileri çocuklara doğru rehberlik imkanı sağlıyor
        Dijital ebeveynlik becerileri çocuklara doğru rehberlik imkanı sağlıyor
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Erbakan: uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam...
        Erbakan: uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Çanakkale Kongresi'...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Çanakkale Kongresi'...
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan Anneler Günü ziyareti
        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan Anneler Günü ziyareti
        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi
        Bozcaada'da 25 yıl aradan sonra hayır düzenlendi