Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası yapıldı

Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Poligonu'ndaki şampiyonaya makaralı yay ve klasik yay 18 yaş altı 21 yaş altı kategorilerinde toplamda 30 sporcu katıldı.

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