Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu "KB-119" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

        Lastik bot içinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü ağır yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü ağır yaralandı
        Anne ve oğlu kazada yaşamını yitirdi
        Anne ve oğlu kazada yaşamını yitirdi
        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu
        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu
        Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı
        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı