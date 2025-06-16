Çanakkale açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu "KB-119" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Lastik bot içinde 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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