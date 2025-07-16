Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Ayvacık'ta çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 02:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 02:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ayvacık'ta çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, etkisini kısmen azaltmakla birlikte yangının devam ettiğini söyledi.

        Toraman, yangın nedeniyle 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.

        Halen 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye ve yaklaşık 300 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

        "Gün içinde rüzgar çok şiddetliydi. Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı. Etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Dolayısıyla bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Havanın kararmasıyla beraber hava araçlarımız maalesef uçamıyorlar. Sabah günün aydınlanmasıyla saat 06.00'da, 4 uçağımız ve 2 helikopterimiz Ayvacık bölgesindeki yangına müdahale için hazır bekliyor. Şu an için yerleşim yerine ilave bir tehdit söz konusu değil. Tedbiren Çamköy'ü tahliye etmiştik. Yangın henüz oraya sirayet etmedi. Bunun dışında hem Gelibolu tarafında hem de Ayvacık tarafında şu an için tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Takip ediyoruz."

        Tuzla köyündeki jeotermal santraline ilişkin olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Toraman, santrale gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

        Yangın nedeniyle ölen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğunu ifade eden Toraman, hem binalara hem de hayvan kayıplarına yönelik tespit çalışmalarına yarın sabah itibarıyla başlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (7)
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (7)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müda...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müda...