Ayvacık'ta İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.

Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Cevat Çelik, Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy’u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.