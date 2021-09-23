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Çanakkale Valiliği'nden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama

Çanakkale'nin antik yerleşim bölgesi Assos'ta başlatılan kaya ıslah çalışması, bölgedeki, doğal dokunun zarar gördüğü tartışmalarına yol açmıştı. Çanakkale Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada ise devam eden çalışmaların projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam ettiği bildirildi

SON DAKİKA! Çanakkale Valiliği'nden flaş Assos açıklaması - Haberler
Çanakkale Valiliği'nden Assos açıklaması
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AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırlarındaki Assos bölgesinde devam eden çalışmalarının projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Assos'ta yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bölgedeki çalışmanın kaya parçalarının oteller bölgesine düşmesi üzerine başlatıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Assos Antik Limanı'nda tesislerin üzerine daha sonra da yola düşen büyük kayaların insanların can ve mal kaybına neden olmaması için AFAD tarafından 'Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi' hazırlanmış ve bölge afet bölgesi ilan edilmiştir. Hazırlanan rapor Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak çalışmalara başlanmıştır. Çalışmanın amacı bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değerinin artırılması ve düşen kayaların engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir."

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