Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 17 Şubat son depremler listesi
Türkiye'de anbean birçok deprem kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkenin birçok ilinde küçük çaplı da olsa deprem yaşanıyor. 17 Şubat'ta Çanakkale, Malatya ve Kahramanmaraş'ta birçok deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli ile 17 Şubat Cumartesi son depremler listesi...
Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 17 Şubat gününde Çanakkale, Malatya ve Kahramanmaraş'ta farklı büyüklükte depremler kaydedildi. Tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 17 Şubat Cumartesi 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...
ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Çanakkale'de gece yarısı 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından sabah saatlerinde başka bir deprem daha kaydedildi ve bu seferki 3.4 olarak ölçüldü.
BAŞKA BİR DEPREM DE MALATYA'DA OLDU
Malatya sabaha karşı 3.6 ile sallandı. Deprem, yerin 4 kilometre derinliğinde yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER
17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 9 farklı büyüklükte deprem kaydedildi. Bunlardan en büyüğü sabah meydana gelen 2.3 oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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