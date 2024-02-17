Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 17 Şubat gününde Çanakkale, Malatya ve Kahramanmaraş'ta farklı büyüklükte depremler kaydedildi. Tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 17 Şubat Cumartesi 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...