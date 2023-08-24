Çanakkale yangınında son durum ne, söndürüldü mü ve hangi köyler boşaltıldı?
Çanakkale Damyeri'de meydana gelen depremin ardından 9 köy boşaltıldı. 1251 kişi tahliye edilirken Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Valiliği, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 24 Ağustos Çanakkale depremi son dakika gelişmeleri...
Çanakkale depremi son durum merak ediliyor. 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde Çanakkale Damyeri'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayınlan depremle mücadele ediliyor. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği Çanakkale yangınında havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıklarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayılması durdurulan yangının en kısa sürede kontrol alınacağını ifade etmişti. İşte 24 Ağustos 2023 Çanakkale yangın son dakika gelişmeleri...
ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ÇANAKKALE DEPREMİNDE SON DURUM
Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü.
GECE BOYUNCA ÇALIŞMA DEVAM ETTİ
Çanakkalenin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 40 saati aşkın süredir devam ediyor.
Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.
Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor.
Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA...
Konuşmasında Çanakkale'de devam eden orman yangınının yayılmasının durdurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangın en kısa sürede kontrol altına alınacak" dedi. ve "Vatandaşlarımızı daha tedbirli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN YUMAKLI: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı şunları söyledi:
"Gün içerisinde tedbiren daha önceki boşaltma işlemine 2 köy daha ekledik. Köylerin hiçbirinde tehlike söz konusu değil.
En büyük tesellimiz herhangi can kaybının olmaması. 7 dumandan etkilenen vatandaşımız tedbiren müşaade altındalar.
Çanakkale- Çan yolu halen ulaşıma kapalı. Sabahtan itibaren Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Saat 22.00 itibariyle sabaha kadar tek yönlü trafiğe açılmış oldu.
Gün boyu cansiperane mücadele eden başta orman kahramanlarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine, STK'lara, gönüllülere, Çanakkale halkına ve özellikle dualarını bizden esirgemeyen yüce milletimize şükranlarımı arz ediyorum.
İnşallah umuyorum ki yarın çok daha güzel haberleri size verebilelim. Bu yolda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor."