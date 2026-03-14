        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Çanakkale Zaferi Türkiye İş Bankası Müzesi’nde anılıyor

        Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümü için 18 Mart Çarşamba günü Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde anma etkinliği düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 00:33 Güncelleme:
        İş Sanat ülkemizin ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümü için 18 Mart Çarşamba günü Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde bir anma etkinliği düzenliyor.

        Katılımın ücretsiz olduğu anma programı, çocukların tarihsel farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan atölyelerle başlayacak. “Madalya” ve “Zafer Feneri” atölyeleri, çocukları tarihin akışını değiştiren bu büyük başarıyla tanıştıracak. Kahraman askerlerimizin 18 Mart’ta yaktığı bağımsızlık meşalesinden ve kazanılan madalyalardan ilham alan katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturacaklar.

        Çocukların atölye çalışmalarının ardından, Çanakkale’nin destansı hikâyesi ve kalplerde yer eden anıları genç bir yeteneğin sesinde hayat bulacak. İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar’ından solist Uygar Efe Bektaş kahramanlık türkülerini Caner Can (kanun), Murat Bağdatlı (ud), Volkan Ertem (çello) ve Muhammed Ceylan (ney) eşliğinde seslendirecek.

        Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek anma programı etkinliklerine katılım ücretsiz, çocuk atölyelerine ise issanat.com.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilir.

        18 Mart Çarşamba

        12.00 Madalya Atölyesi (5-8 yaş)

        14.00 Zafer Feneri Atölyesi (8-10 yaş)

        15.30 Kahramanlık Türküleri Konseri (Uygar Efe Bektaş, Caner Can, Murat Bağdatlı, Volkan Ertem, Muhammed Ceylan)

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'd...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
