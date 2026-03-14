Çanakkale Zaferi Türkiye İş Bankası Müzesi’nde anılıyor
İş Sanat ülkemizin ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümü için 18 Mart Çarşamba günü Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde bir anma etkinliği düzenliyor.
Katılımın ücretsiz olduğu anma programı, çocukların tarihsel farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan atölyelerle başlayacak. “Madalya” ve “Zafer Feneri” atölyeleri, çocukları tarihin akışını değiştiren bu büyük başarıyla tanıştıracak. Kahraman askerlerimizin 18 Mart’ta yaktığı bağımsızlık meşalesinden ve kazanılan madalyalardan ilham alan katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturacaklar.
Çocukların atölye çalışmalarının ardından, Çanakkale’nin destansı hikâyesi ve kalplerde yer eden anıları genç bir yeteneğin sesinde hayat bulacak. İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar’ından solist Uygar Efe Bektaş kahramanlık türkülerini Caner Can (kanun), Murat Bağdatlı (ud), Volkan Ertem (çello) ve Muhammed Ceylan (ney) eşliğinde seslendirecek.
Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenecek anma programı etkinliklerine katılım ücretsiz, çocuk atölyelerine ise issanat.com.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilir.
18 Mart Çarşamba
12.00 Madalya Atölyesi (5-8 yaş)
14.00 Zafer Feneri Atölyesi (8-10 yaş)
15.30 Kahramanlık Türküleri Konseri (Uygar Efe Bektaş, Caner Can, Murat Bağdatlı, Volkan Ertem, Muhammed Ceylan)