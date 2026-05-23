        Haberler Gündem Çanakkalede iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:52 Güncelleme:
        Çanakkale'de kaza: 3 ölü 2 yaralı
        Biga ile Bandırma arasındaki Osmaniye köyü yakınlarında A.Ö'nün (26) kullandığı otomobil ile E.Y. (76) idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, E.K. (69), N.Y. (73) ve E.Y. hayatını kaybetti, A.Ö. ve B.K.Ö. (27) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

