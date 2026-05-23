Çanakkalede iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:52 Güncelleme:
Biga ile Bandırma arasındaki Osmaniye köyü yakınlarında A.Ö'nün (26) kullandığı otomobil ile E.Y. (76) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.K. (69), N.Y. (73) ve E.Y. hayatını kaybetti, A.Ö. ve B.K.Ö. (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ