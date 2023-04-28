Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Canan Dağdeviren biyografisi
ABONE OL

Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son videosunda "Google'dan adını aratın" dediği Canan Dağdeviren günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Yapılan açıklamanın ardından, Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir gibi sorular gündemde geniş yer tuttu. İşte Canan Dağdeviren hayatı ve kariyeri...

Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Canan Dağdeviren biyografisi
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı son videoda adı geçen Canan Dağdeviren hayatı merak konusu oldu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Google'dan adını aratın" dediği Canan Dağdeviren hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 'Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?' sorularının yanıtı...

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 İstanbul doğumlu olan Dr. Canan Dağdeviren, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra, 2009 yılında Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında yüksek lisans derecesi aldı.

University of Illinois’da (ABD) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında doktora derecesine sahip oldu. Doktora süresince fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’da çalışmalarını sürdürmeye devam eden Dr. Dağdeviren’in Harvard Üniversitesi’nde ise genç akademi üyeliği bulunmaktadır.

Farklı disiplinleri buluşturan icatlarıyla daha 30 yaşına gelmeden medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlanan Dr. Dağdeviren, 18 Eylül 2019 tarihinden bu yana Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğini sürdürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti kimdir, ne iş yapıyorlar? İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen hayatı
GÜNDEM Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?
Giresun'da cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Cenaze yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor! 2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
GÜNDEM MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor!
Son dakika: İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor! - Haberler
GÜNDEM İzmir'de bir sitede yangın çıktı
Fatih Terim, dolandırıcılık soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade verdi
GÜNDEM Fatih Terim müşteki sıfatıyla ifade verdi
Mehmet Uçum Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'nde konuştu
GÜNDEM Mehmet Uçum: Ortak akıl ve ortak vicdanla
Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Kocaeli'de 345 sikke ele geçirildi
SON DAKİKA! EGM 10 BİN POLİS ALIMI yapılıyor! Emniyet Genel Müdürlüğü EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? (Kadın-Erkek)
GÜNDEM Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin polis alımı yapacak!
45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kontenjan branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM 45 bin öğretmen atama takvimi 2023
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü
GÜNDEM Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.