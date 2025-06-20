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        Canavar babanın annesine de gözaltı!

        İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan Turgay Tanrısevergil dün tutuklanmıştı. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve minik kızın babaannesi de gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:59
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        Canavar babanın annesine de gözaltı!
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        Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan babanın annesi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında, babası Turgay Tanrısevergil'in (35) tekme atması üzerine merdivenlerden yuvarlanan M.T'nin (3) babaannesi S. Tanrısevergil'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli S. Tanrısevergil'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarına ve bazı haberlere konu olan, bir babanın tekme attığı kızı M.T'nin merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay Tanrısevergil'i gözaltına almıştı.

        İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Turgay Tanrısevergil tutuklanmıştı.

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        #Turgay Tanrısevergil
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