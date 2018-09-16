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Candaş Tolga Işık: "Hakem performansları 'artık yeter' dedirtecek noktaya geldi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu. Işık, hakemin maç içerisine aldığı kararlar ilişkin, "Yorum yaparken aman dikkat edelim. hiçbir kötü niyet olmadan, tertemiz niyetlerle sahaya çıkan hakemlerimizi rencide etmeyelim, onlara yönelik böyle bir baskı oluşmasına biz vesile olmayalım diyoruz. Beşiktaş Kulübü yönetimi olarak en çok dikkat ettiğimiz şey de bu baskının bir parçası olmamak. Gerçekten Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları 'artık yeter' dedirtecek noktaya geldi." ifadelerini kullandı

16 Eylül 2018 Pazar, 00:09:04 | Güncelleme: İHA

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu. Hakemleri rencide etmemek gerektiğini söyleyen Işık, "Ancak hataların hep bize denk gelmesi de bizi üzüyor" dedi. 

Yeni Malatyaspor maçının ardından soruları yanıtlayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, "Sahada ter döken bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maçın son saniyesine kadar desteklerini esirgemediler. Ama bir iki satır laf etmenin yeri ve zamanı geldi. Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları artık inanılacak gibi değil. Ligin de ortalamasının çok altında. Biz hep diyoruz ki, futbol bir ailedir, futbol ailesinin içinde futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler var. Hakemler de bu ailenin bir parçası. Yorum yaparken aman dikkat edelim. hiçbir kötü niyet olmadan, tertemiz niyetlerle sahaya çıkan hakemlerimizi rencide etmeyelim, onlara yönelik böyle bir baskı oluşmasına biz vesile olmayalım diyoruz. Beşiktaş Kulübü yönetimi olarak en çok dikkat ettiğimiz şey de bu baskının bir parçası olmamak. Gerçekten Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları 'artık yeter' dedirtecek noktaya geldi. Bugün Medel'in ikinci sarı kartına herhalde televizyonlarda ya da hakemlik dersinin yarısını orasından burasından almış birinin karttır diyeceğini zannetmiyorum. Ama bunların hepsinin Beşiktaş'a denk geliyor olması da bizi üzüyor. Biz büyük bir camiayız milyonlarca taraftarımız var. Binlerce kongre üyemiz var. Bu insanlara karşı Beşiktaş'ı yöneten insanların bir sorumluluğu var. Bizler de bunları açıklamakta zorluk çekiyoruz. Çok üzüldüğümüzü söylemek istiyorum. Her ne hikmetse Beşiktaş'ın önemli maçları öncesinde böyle kırmızı kartlar denk geliyor. Çok üzülüyoruz. Bir art niyet olduğunu düşünmüyoruz, kötü niyet aramıyoruz ama bu hataların bu kadar üst üste bize denk geliyor olması bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLERDEN GELEN BİRİSİYİM"

Kendisinin tribünlerden gelen birisi olduğunun altını çizen Candaş Tolga Işık, "Taraftarın söylediği şeye, 'Böyle dememeliydiler' diyecek bir insan değilim ama hakikaten ben de bir taraftarım, ben de çok üzülüyorum. Beşiktaş maçlarındaki hakem performanslarının bu kadar lig ortalamasının altında olmasına artık dayanamıyorum. Hakemler de bizler gibi bu ailenin bir parçası. Beşiktaş maçlarında gördüğümüz bu tablo taraftarlar kadar bizler de çok üzüldük. Medel'in ikinci sarı kartına bu sarı karttı diyen var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Niye bunların hepsi Beşiktaş maçlarına denk geliyor" dedi. Zeminle ilgili de konuşan Işık, "Zeminle ilgili arkadaşlarımız üç haftadır çalışıyor. Geçen haftalara göre çok daha iyi bir zemin var. Kısa bir süre içinde eskisinden daha iyi olacak. Zemin ne yapsın şu maçta. Yarın kongremiz var, yarından sonra başkanımız muhtemelen bununla ilgili bir açıklama yapacak. İletişim ekibi olarak bunu konuşuyoruz ama bırakın taraftar olmayı futbolsever olarak bu bizi üzüyor. Bizim derdimiz insanları töhmet altında bırakmak, linç etmek değil bu sorunu çözmek" diye konuştu. Son olarak Negredo'yla ilgili konuşan Işık, "Beşiktaş'ın sitesinden bir açıklama yapıldı. O açıklamaya itibar etmeniz yeterli. Şu an için var olan durum bu. Transferden sorumlu arkadaşlarımız en doğru açıklamayı yaparlar, onlardan bana gelen bilgi böyle bir resmi teklifin olmadığı yönündeydi" diyerek sözlerini tamamladı.

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