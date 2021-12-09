Baba-kız günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Caner Erdeniz kızı Vina ile gezintide
ABONE OL

Caner Erdeniz kızıyla gezintide

Caner Erdeniz, önceki gün kızı Vina ile birlikte Arnavutköy Sahili'nde bisikletle tur atarken görüntülendi

Caner Erdeniz kızı Vina ile gezintide
Baba-kız günü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz (34), önceki gün Arnavutköy Sahili'nde objektiflere yansıdı.

Haftanın belli günleri kızını da yanına alarak, bisikletiyle sahil hattı boyunca gezintiye çıkan Erdeniz, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Caner Erdeniz, kızıyla Baltalimanı'ndan başlattıkları parkuru Ortaköy'de sonlandırdı.

"İKİNCİ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Müge Boz, daha önce, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını vermişti.

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadir Doğulu'dan 'aldatma' sorularına yanıt: Evet, ihanet ettim!
FİSKOS "Evet, ihanet ettim!"
Görkem Sevindik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
FİSKOS İlk kez paylaştı!
Son dakika: Bestemsu Özdemir: Yağız İzgül ile hiçbir şey yaşamadık!
FİSKOS Başlamadan bitti!
Son dakika: Ivana Sert'ten Özcan Deniz'e evlilik yanıtı
FİSKOS "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor!"
Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı
FİSKOS Korona pozitif!
Hande Doğandemir: Kendimle mutlu olabilmeyi çözmüş bir kadınım
FİSKOS "Çılgın değil, garanticiyim"
Merve Boluğur'dan makyajsız paylaşım: Canım kendim!
FİSKOS "Canım kendim!"
Alina Boz okul sıralarında!: Bakışları değişmemiş!
FİSKOS Bakışları hiç değişmemiş!
Son dakika: Celil Nalçakan yardımcı arıyor: İşte ödeyeceği ücret
FİSKOS Günde 12 saat çalışacak yardımcı arıyor!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 36 yaşına bastı
FİSKOS Aslıhan 36 oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.