Baba-kız günü 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Müge Boz'un basketbolcu eşi Caner Erdeniz (34), önceki gün Arnavutköy Sahili'nde objektiflere yansıdı.

Haftanın belli günleri kızını da yanına alarak, bisikletiyle sahil hattı boyunca gezintiye çıkan Erdeniz, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Caner Erdeniz, kızıyla Baltalimanı'ndan başlattıkları parkuru Ortaköy'de sonlandırdı.

"İKİNCİ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Müge Boz, daha önce, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını vermişti.

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.