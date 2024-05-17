Caner Erkin ile Şükran Ovalı arasında "Ben daha çok seviyorum" yarışı
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu eşi Caner Erkin, bulundukları sosyal medya paylaşımlarıyla 'aşka geldiler' dedirtti
Giriş: 17.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:26
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2017'de evlendikten sonra 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile Caner Erkin çifti aşka geldi.
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Şimdilerde Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte otomobilde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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Şükran Ovalı, bulunduğu paylaşıma; "Severken abartmayan bizden değildir" notunu düşerken