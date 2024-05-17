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        Haberler Magazin Caner Erkin ile Şükran Ovalı arasında "Ben daha çok seviyorum" yarışı - Magazin haberleri

        Caner Erkin ile Şükran Ovalı arasında "Ben daha çok seviyorum" yarışı

        Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu eşi Caner Erkin, bulundukları sosyal medya paylaşımlarıyla 'aşka geldiler' dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:26
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        2017'de evlendikten sonra 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile Caner Erkin çifti aşka geldi.

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        Şimdilerde Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte otomobilde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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        Şükran Ovalı, bulunduğu paylaşıma; "Severken abartmayan bizden değildir" notunu düşerken

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        Caner Erkin ise; "Ben daha çok seviyorum ve ben daha çok abartırım" ifadeleriyle karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #caner erkin
        #Şükran Ovalı
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