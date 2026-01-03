Habertürk
        Caner Erkin ve Şükran Ovalı, evliliklerinin 9'uncu yılını kutladı

        Giriş: 03.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:53
        Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 2017'de ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmişti. Roma'da hayatlarını birleştiren çiftin, 2018'de de kızları Mihran dünyaya gelmişti.

        Caner Erkin ile Şükran Ovalı, evliliklerinde 9'uncu yılı devirdi. Erkin; "İyi ki kadınım oldun iyi ki... Sonsuza dek sürsün aşkımız. Mihranımızın, güzel kızımızın annesisin sevgilim" mesajını yayımladı.

        Şükran Ovalı ise "Mutlu olsun evliliğimizin 9'uncu yılı. Bir ömre sığsın aşkımız dilerim" dedi.

        Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar zor anlar yaşadı

        Mevsimin ilk karının yağdığı Adıyaman'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kazalar beraberinde geldi.

