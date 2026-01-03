Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 2017'de ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmişti. Roma'da hayatlarını birleştiren çiftin, 2018'de de kızları Mihran dünyaya gelmişti.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, evliliklerinde 9'uncu yılı devirdi. Erkin; "İyi ki kadınım oldun iyi ki... Sonsuza dek sürsün aşkımız. Mihranımızın, güzel kızımızın annesisin sevgilim" mesajını yayımladı.

Şükran Ovalı ise "Mutlu olsun evliliğimizin 9'uncu yılı. Bir ömre sığsın aşkımız dilerim" dedi.