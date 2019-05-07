Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki binanın 6. katındaki olay dün sabah saatlerinde meydana geldi.



Binadakiler Türkay Cucur ve eşi Billur Cucur’un evinden gelen kavga seslerini duydu. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde Billur Cucur'un kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis, olay yerinden kaçan eş Türkay Cucur'u Sarıyer'de yakaladı. Türkay Cucur emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOĞMAYA ÇALIŞTI, BIÇAKLA SALDIRDI, BOĞAZINI KESTİ



Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Cucur, verdiği ifadesinde o dehşet anlarını anlattı. Evin içinde dolandığı sırada eşinin neden dolandığını sorduğunu ve konuşmaya başladıklarını söyleyen Türkay Cucur, sonrasında yaşananları da tek tek anlattı. Önce eşini boğmaya çalıştığını, ardından sivri uçlu bir demirle vurduğunu söyledi. Eşi Billur Cucur’un kaçmaya çalıştığını da anlatan şüpheli eş, ekmek bıçağıyla da talihsiz kadına saldırdığını ve boğazını kestiğini anlattı.