Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Canik Belediyesi'nden asker harçlığı desteği | Son dakika haberleri

        Canik Belediyesi'nden gençlere asker harçlığı desteği

        Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatani görevini yerine getirecek olan gençlere asker harçlığı desteği sağlayacaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 18:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik Belediyesi'nden asker harçlığı desteği
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Canik Belediye Meclisi Mart Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik'te Ramazan ayına yönelik sürdürülen çalışmaları ve yapım süreci devam eden projeleri aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantının gündem maddeleri arasında yer alan ve oy birliğiyle Plan Bütçe ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonlarına sevk edilen Askerlik Görevini Yerine Getirecek Gençlere Nakdi Destek Sağlanması Teklifi'ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

        Gençlere yönelik birçok farklı alanda sosyal destek ve eğitim desteği programını uygulamaya aldıklarını ve bu desteklere yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

        "Canik'imizde sosyal destek programlarımıza yenilerini ekliyor, gençlerimizin ve ailelerimizin bütçelerine katkılarda bulunmayı sürdürüyoruz. Meclisimizde görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz yeni sosyal destek programımızla, Canik'imizden vatani görevini yerine getirecek tüm gençlerimize harçlık desteği sağlayacağız. Zorunlu askerlik süresini esas alarak hayata geçireceğimiz bu desteğimizle, vatani görev süreleri boyunca Canikli gençlerimize harçlık desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmelerimizin ardından nihai karar doğrultusunda başvuru sürecimizi başlatacağız. Şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Başkan İbrahim Sandıkçı, askere gidecek olan gençlere yönelik asker çantası desteğini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

        Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. (İHA)

        #samsun haberleri
        #canik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler